Der Dax bleibt auf Erholungskurs: Gerüchte, dass die russische Regierung nach Abschluss der Wartungsarbeiten der Gaspipeline Nord Stream 1 wieder Gas nach Europa liefert, hatten den Dax am Dienstag um 3 Prozent nach oben getrieben. Anleger klammern sich auch am Dienstag an diese Erzählung: Der deutsche Leitindex Dax dürfte am Mittwoch zunächst weiter zulegen und die Marke von 13.400 Punkten in den Blick nehmen. Der MDax und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notieren ebenfalls fester.