Mit den massiven Liquiditätsproblemen von FTX ist der gesamte Kryptowährungsmarkt in erhebliche Turbulenzen geraten. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise Bitcoin und die Nummer zwei Ethereum verloren seit Wochenbeginn jeweils rund 20 Prozent an Wert. Bitcoin fiel dabei zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Tief von 15.566 Dollar. Allein am Freitag verlor der Bitcoin 5,3 Prozent. Am Samstagvormittag notierte die bekannteste Cyberwährung bei 16.702 US-Dollar.