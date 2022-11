Am Mittwoch dürfte es neue Hinweise zum Zinspfad der US-Notenbank Fed geben. Vorsitzender Jerome Powell (69) hält am Abend eine Rede, in der er sich zur Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt wird. Powells Rede wird genau beobachtet, um Anzeichen für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die Zentralbank zu erkennen und um die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft zu beurteilen.