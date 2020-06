IVU Traffic Technologies hilft mit seiner Software unter anderem dem öffentlichen Nahverkehr dabei, effizienter zu werden. Das Produkt ist bewährt und das Wachstumspotenzial außerhalb Deutschlands groß.

Rund 7,8 Milliarden Menschen leben aktuell auf der Erde. Bis 2100 werden es rund drei Milliarden Menschen mehr sein, wie eine aktuelle Prognose der Vereinten Nationen zeigt. Zugleich drängen immer mehr Menschen in Städte, schon seit Jahren betonen Institutionen wie die Weltbank, dass der Anteil der Stadtbevölkerung in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. Bis 2030 könnten immerhin rund 70 Prozent der Chinesen in Städten leben - für einen ehemaligen Agrarstaat eine beachtliche Metamorphose.

Doch viele Menschen auf engem Raum stellen die Städte vor vielfältige Herausforderungen. Gerade in Zeiten zunehmender Pandemien kommt es darauf an, Menschen- und Warenströme smart zu organisieren. An dieser Stelle ist Technologie gefragt. Die IVU Traffic Technologies entwickelt Lösungen rund um die Mobilität von Menschen, Gütern und Informationen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht.

Moderne Lösungen selbst für kleine Verkehrsbetriebe

Eine treffende Beschreibung für das Geschäft von IVU liefert die aktuelle Komplettlösung für Elektrobusse. Diese müssen je nach Ladestand, Fahrplan und Bedarf koordiniert werden. Dabei gilt es, die Ladezeiten möglichst so zu legen, dass die Fahrzeuge bestmöglich ausgelastet sind und der Fahrplan eingehalten werden kann. Um diese komplexe Situation greifbar zu machen und bestmöglich zu organisieren, hat IVU eine Software entwickelt. Auch wenn es darum geht, Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel zu organisieren, den Einsatz von Personal zu steuern oder Trassen bestmöglich auszulasten - IVU hat eine passende Lösung im Angebot. Dank der Datenwolke können die Software auch kleinere Verkehrsbetriebe einsetzen, sie sparen sich so Kosten für die eigene IT-Infrastruktur.

Expansion und Übernahmen wahrscheinlich

An der Börse hat die IVU-Aktie turbulente Corona-Wochen hinter sich. Der Kurs gab zeitweise um mehr als 30 Prozent nach. Inzwischen notiert die Aktie allerdings wieder im Bereich des Allzeithochs über 16 Euro. Hintergrund des Kursrutsches war die Überlegung, dass die Pandemie den öffentlichen Nahverkehr eher schwächt und davon auch IVU betroffen sein könnte.

Doch der Markt hatte sich getäuscht. Inmitten der Pandemie kündigte das Unternehmen an, eigene Aktien kaufen zu wollen, um davon das Management zu entlohnen. Doch selbst dieses Signal des Vertrauens ging in der Pandemie-Panik weitgehend unter. Erst der Verkauf der Sparte "Wahlen" und Rekordzahlen sowie eine angehobene Jahresprognose überzeugten den Markt von der vielversprechenden langfristigen Perspektive des Unternehmens.

IVU fokussiert sich spätestens mit dem kürzlich erfolgten Verkauf der Sparte "Wahlen" voll und ganz auf sein Kerngeschäft mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In erster Linie ist das Unternehmen in Deutschland und dem europäischen Markt tätig. Jedoch ist auch eine weitere Expansion auf neue Märkte nicht ausgeschlossen. Hierzu kann sich das Unternehmen auch Übernahmen vorstellen. Da IVU rund um die Organisation von öffentlichen Verkehrsmitteln ganzheitliche Lösungen und sogar Software-as-a-Service bietet, könnte die Expansion auf neue Märkte gut gelingen. Mit positiven Cashflows und einem zweistelligen Gewinnwachstum ist das Unternehmen zudem gut aufgestellt, um Übernahmen zu stemmen.

Zu Recht ambitioniert bewertet

IVU Traffic Technologies ist angesichts des weltweiten Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Urbanisierung eine vielversprechende Aktie. Wenig spricht dagegen, dass das Unternehmen seine Lösungen künftig auch auf weiteren Märkten erfolgreich anbieten kann. Zwar müssen Anleger aktuell mit einer ambitionierten Bewertung leben, doch erscheint diese derzeit fundamental untermauert zu sein. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits von 30 könnte möglicherweise Investoren abschrecken, wer dennoch Interesse zeigt, sollte das Wachstum beobachten.

Sicherlich dürfte IVU Traffic Technologies noch für die eine oder andere Überraschung gut sein, es versteht sich von selbst, dass es sich hierbei um ein sehr spekulatives Anlegerdepot handelt, wenn man sich den Wert zulegen möchte, als eine untergewichtete Position - aber es eilt ja nicht. Auf eine Watchlist gehört der Wert auf jeden Fall.