Am unteren Ende der Preisspanne Ausgabepreis für Ionos-Aktien bei 18,50 Euro

Der Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos ist der erste Neuemission in Europa in diesem Jahr. Euphorie bei den Investoren löste die Tochter des Internet-Konzerns United Internet allerdings nicht aus – die Aktien dürften am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt worden sein.