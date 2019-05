Die Aktien großer europäischer Halbleiterkonzerne leiden am Montag unter der Sorge, mit Huawei vorerst einen wichtigen Kunden zu verlieren. Allen voran ging es für Infineon Börsen-Chart zeigen und STMicroelectronics in Frankfurt und Paris um 3 beziehungsweise 4 Prozent bergab. Auch die Aktie des britischen Unternehmens Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen gab um knapp 2 Prozent nach

Infineon erreichten mit 17,25 Euro ein Tief seit Ende März, nachdem es in einem Pressebericht hieß, der Konzern beuge sich dem steigenden Druck, den die USA auf den chinesischen Huawei-Konzern ausüben.

Im Handelskonflikt mit China waren am Freitag US-Maßnahmen in Kraft getreten und Huawei auf eine schwarze Liste der US-Regierung geraten. Wie der "Nikkei Asian Review" unter Berufung auf Kreise schrieb, hat Infineon die Chiplieferungen an den Handyhersteller und Netzwerkausrüster daraufhin vorerst eingestellt. Infineon kündigte für den Tagesverlauf eine Stellungnahme an. Im weiteren hieß es in dem Artikel, dass auch STMicro die Belieferung von Huawei in dieser Woche intern diskutieren werde.

Auch diverse US-Konzerne sollen bereits ihre Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt haben. Wie aus einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg hervorgeht, befinden sich darunter Chipkonzerne wie Qualcomm Börsen-Chart zeigen, Broadcom Börsen-Chart zeigen und Xilinx Börsen-Chart zeigen, mutmaßlich aber auch der Google-Mutterkonzern Alphabet Börsen-Chart zeigen. Dieser erklärte am Montag, man halte sich an die Anordnungen der US-Regierung und prüfe die Folgen.

mg/dpa-afx