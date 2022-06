Das erste Geschäftsquartal, das im Mai zu Ende ging, war zwar laut Hornbach von einer stabilen Nachfrage nach Bau- und Heimwerker-Produkten geprägt. Allerdings hätten sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten und die Herausforderungen mit Blick auf Inflation, Lieferketten und Produktpreise im zweiten Geschäftsquartal verfestigt. Dies erschwere die Prognose für den Rest des Jahres weiter.

Hornbach hatte in den vergangenen beiden Jahren in der Corona-Krise als Profiteur der Lockdowns gegolten, da viele Menschen ihre Häuser, Wohnungen oder Gärten neu entdeckten. Zwar mussten Baumärkte in der Pandemie zeitweise schließen, Hornbach konnte dies aber etwa mit einem starken Online-Handel und Angeboten wie Click & Collect ausgleichen.