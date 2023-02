Nathan Anderson (38) wähnt sich in höherer Mission. Hindenburg Research heißt sein 2017 in New York gegründetes Unternehmen, benannt hat Anderson es nach der "Hindenburg", jenem mit schnell brennbarem Wasserstoff betriebene Luftschiff, das 1937 in der Nähe von New York explodierte. Die Katastrophe, bei der 36 Menschen ums Leben kamen, gilt als eine, die bei einem frühen Einschreiten zu verhindern gewesen wäre. Und genau das, so sagt Anderson, sieht er auch als seinen Auftrag an: durch rechtzeitiges Handeln eine Katastrophe verhindern.