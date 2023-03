Es ist gerade zwei Monate her, dass der Leerverkäufer Hindenburg Research mit Betrugsvorwürfen über eine Studie den drittreichsten Mann Indiens in Not brachte: Gautam Adani (60), Gründer des indischen Energie-Konglomerats Adani, bestritt zwar die Anschuldigungen, seine Unternehmen verloren an der Börse gleichwohl mehr als 120 Milliarden Dollar an Wert. Nun schlägt Hindenburg-Gründer Nathan Anders (38) erneut zu, nimmt den Zahlungsdienstleister Block von Twitter-Gründer Jack Dorsey (46) ins Visier. Die Aktien von Block schlossen daraufhin am Donnerstag 14 Prozent tiefer.