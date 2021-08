Standorte, Mitarbeiter, Technologie Was Faurecia mit Hella vorhat

Mit der Hella-Übernahme rückt Faurecia in die Top 5 der Autozulieferer in Europa vor. Die Hella-Gründerfamilie wird vor den Agnellis größter Einzelaktionär des französischen Konzerns. Was der Deal für Hella-Mitarbeiter, Standorte, für Konkurrenten wie Bosch und für die künftige Strategie bedeutet.