Anleger finden Global Fashion Group (GFG) nicht schick. Die Aktien des vor allem in Entwicklungsländern aktiven Online-Modehändlers fielen beim Börsendebüt am Dienstag zu Handelsbeginn auf 4,47 Euro und notierten damit 0,7 Prozent unter ihrem Ausgabepreis von 4,50 Euro.

Das Emissionsvolumen beläuft sich inklusive Platzierungsreserve auf knapp 200 Millionen Euro, nachdem GFG ursprünglich auf fast 400 Millionen gehofft hatte. Um den Börsengang zu retten, hatte der Online-Modehändler die Zeichnungsfrist verlängert und den Preis der Aktien auf je 4,50 Euro gesenkt. Ursprünglich hatte der Börsenaspirant einen Verkaufspreis für seine Anteilsscheine von 6 bis 8 Euro angepeilt.

Zudem stützten die beiden Großaktionäre, die Startup-Investoren Rocket Internet und Kinnevik, die Emission, indem sie GFG-Aktien für zusammen 110 Millionen Euro zeichneten.

Mit dem frischen Kapital will der Börsenaspirant nach Meldungen von Mitte Juni weiteres Wachstum finanzieren und in die Technologieplattform und den Kundenausbau investieren. Nach früheren Meldungen peilt der Vorstand in diesem Jahr einen Umsatzanstieg auf 1,3 Milliarden Euro an und hofft, sich der Ertragswende zu nähern.

Der 2011 gegründete Online-Modehändler ist im Raum Asien/Pazifik unterwegs und belieferte im vergangenen Jahr 11,2 Millionen Kunden. Bei einem Umsatz von 1,16 Milliarden Euro lag die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) bei minus 4,3 Prozent.

