In Zeiten des Negativzinses sind neue Ideen und Konzepte gefragt, die es ermöglichen, ohne Ausweitung des Risikos prognostizierbare positive Erträge zu erzielen. Hierbei werden immer mehr Ansätze, die bisher allenfalls in den Treasury-Abteilungen großer Banken Einsatz gefunden haben, auch in anderen Bereichen genutzt. Der Anlagenotstand erfordert kreative Lösungen.

Viele Investoren sind durch Anlagerichtlinien, ihre Satzung oder auch durch regulatorische oder sogar gesetzliche Vorgaben dazu gezwungen, ihre Anlagen überwiegend oder sogar ausschließlich in Anleihen vorzunehmen. Oftmals ist zusätzlich vorgesehen, das ein wesentlicher Anteil dieser Rentenanlagen nur in Titel von Emittenten mit hoher Bonität - also die sogenannten Investment-Grade-Anleihen - allokiert werden darf, damit das Risiko eines Kreditausfalls möglichst gering ist. Gerade Investoren die hier in einem starren Korsett gefangen sind, reagieren dankbar auf Ideen und Anregungen, mit denen zusätzliche Ertragsquellen erschlossen werden können ohne das Risiko signifikant auszuweiten.

Moritz Schildt

Eine nicht ganz alltägliche Methode stellen dabei Arbitrage Strategien dar, bei denen erst durch die Kombination gleichzeitig abgeschlossener Finanzgeschäfte Ertragspotentiale eröffnet werden, die mit einem einzelnen Trade nicht erzielt werden können. Gut nutzen lassen sich hierfür vor allem Finanzinstrumente, die je nach Laufzeit eine unterschiedliche Rendite versprechen beziehungsweise abweichende Kosten verursachen. Dabei klingt es fast wie Ironie, das Investoren, die eigentlich das Kreditrisiko um jeden Preis vermeiden wollen, zusätzliche Erträge realisieren können, indem Sie Erträge aus der Preisdifferenz von Kreditrisiken erzielen.

Zur Erläuterung sei ein kurzer technischer Exkurs erlaubt: Je besser die Bonität eines Unternehmens oder des Emittenten einer Anleihe, desto geringer ist die Verzinsung - das ist allgemein bekannt und führt dazu, das etwa Anleihen der Bundesrepublik Deutschland derzeit nur negative Renditen versprechen. Dabei setzt sich der Zinssatz aus zwei Komponenten zusammen, einerseits aus dem risikofreien Marktzins und andererseits aus der Risikoprämie, die am Kapitalmarkt auch als "Credit Spread" bezeichnet wird.

Nun entspricht es der Denklogik, das dieser Risikoaufschlag einerseits von der Bonität des Emittenten abhängt, andererseits aber auch von der Laufzeit der zugrundeliegenden Anleihe. Wollte man also beispielsweise dem Volkswagen Konzern, der über ein gutes Rating von BBB+ verfügt, Geld leihen, so macht es schon einen Unterschied, ob das Geld nur für vier Wochen oder für vier Jahre verliehen wird. In der Regel wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Volkswagen Konzern in den nächsten vier Wochen zahlungsunfähig wird, deutlich besser abzuschätzen und damit auch geringer sein, als wenn man eine solche Prognose für einen längeren Zeitraum abgeben müsste.

Mit zunehmender Laufzeit steigt also die Risikoprämie. Was im Falle des Verleihens von Geld logisch klingt, ist unmittelbar auf den Anleihenmarkt übertragbar, denn letztlich ist der Kauf einer Anleihe nichts anderes als das Ausleihen von Geld an den Emittenten. Der Umstand, das mit zunehmender Laufzeit einer Anleihe das Ausfallrisiko höher wird und demgemäß auch eine höheren Verzinsung verlangt wird beziehungsweise bezahlt werden muss, wird mit der sogenannten Kreditkurve abgebildet, die unser heutiger Chart der Woche für den Emittenten Jaguar Land Rover zeigt.

Jaguar Land Rover ist ein eifriger Emittent von Anleihen und hat mehr als ein breites Spektrum an Emissionen unterschiedlicher Laufzeiten ausstehen. Die gestrichelte Kurve zeigt den Verlauf der Kreditkurve am 27. August 2019: Zu diesem Zeitpunkt hatte gerade Boris Johnson dem britischen Parlament eine Zwangspause verordnet, und damit den Befürchtungen, er können einen Brexit um jeden Preis durchsetzen, deutlich Vorschub gegeben. Die Gefahr eines Hard-Brexit schürte seitens der Investoren Sorgen, das Jaguar Land Rover im Falle eines unkontrollierten Brexit mit erheblichen Vertriebs- und Beschaffungsproblemen zu kämpfen hat, daher weist die Kreditkurve bei einer Laufzeit von nur einem Jahr einen Wert von mehr als 330 Basispunkten auf.

Die Versicherung des Ausfallrisikos für ein Jahr, kostet also 3,3 Prozent. Gleichzeitig ist auch ein relativ steiler Verlauf der Kreditkurve festzustellen - der Markt ging also davon aus, das das Risiko eines Kreditausfalls mit zunehmendem Zeithorizont deutlich weiter steigt, so dass etwa eine fünfjährige Laufzeit mit einer Risikoprämie von 830 Basispunkten (entsprechend 8,3 Prozent) bepreist wird. Die Laufzeitverlängerung von einem auf fünf Jahre führt also zu einer Erhöhung des Credit-Spreads um mehr als 5 Prozentpunkte.

Demgegenüber stellt die durchgezogene Linie die Kreditkurve von Jaguar nur sechs Wochen später, nämlich am 17. Oktober 2019 dar. Zu diesem Zeitpunkt hatte der englische Supreme Court die Zwangspause als rechtswidrig untersagt und in Brüssel wurde eine Einigung in den Brexit_Verhandlungen verkündet. Demgemäß wurde das Ausfallrisiko von Jaguar Land Rover als deutlich geringer eingeschätzt, so dass der Creditspread sich insgesamt deutlich auf 160 Basispunkte reduziert hat - am Finanzmarkt spricht man von einem "spread tightening".

Dabei fällt auf, das nicht nur die gesamte Kurve auf einem niedrigeren Niveau verläuft, sondern auch flacher geworden ist, so dass eine fünfjährige Laufzeit nur noch mit einem Risikoaufschlag von 530 Basispunkten gepreist wird. Der Unterschied zwischen einer fünfjährigen und einer einjährigen Laufzeit beläuft sich nur noch auf 360 Basispunkte.

Wie lässt sich mit diesen Entwicklungen nun aber Geld verdienen, ohne dass der Investor ein pures Spekulationsgeschäft auf den Ausgang der Brexit-Verhandlungen tätigt und letztlich eine Wette abschließt. Die Lösung erfordert die Nutzung von "Credit Default Swap" oder kurz "CDS". Mit diesen Finanzkontrakten - die allerdings ausschließlich von Banken und spezialisierten Fonds genutzt werden können - kann am internationalen CDS-Markt eine Versicherung gegen das Kreditausfallrisiko sowohl gekauft als auch verkauft werden.

Ein Investor, der sich nun am 27. August 2019 dagegen abgesichert hat, das Jaguar Land Rover in den nächsten zwölf Monaten zahlungsunfähig wird, musste hierfür am CDS Markt einen Preis von 330 Basispunkten zahlen. Wenn er gleichzeitig eine fünfjährige Absicherung verkauft, so erhält er hierfür 830 Basispunkte. Unter dem Strich erwirtschaftet der Investor aus der Kombination beider Positionen einen laufenden Ertrag von 5 Prozent p.a.

Der Charme dieses Kombinationsgeschäftes liegt darin, dass der Investor zwar einen Ertrag erwirtschaftet, aber gar nicht das Ausfallrisiko für Jaguar Land Rover trägt - er hat zeitgleich sowohl gekauft als auch verkauft, sich also vollständig abgesichert und muss sich demgemäß nicht vor einer Zahlungsunfähigkeit von Jaguar Land Rover fürchten. Im Gegenteil: ebenso wie der Wert eines Regenschirmes bei drohendem Regen ansteigt, so steigt auch der Wert eines CDS signifikant, wenn eine Insolvenz wahrscheinlich wird oder bevorsteht. Dieser Wertanstieg gilt unabhängig von der Laufzeit: Beide Kontrakte würden im Wert zulegen während der Wertunterschied zwischen den Positionen auf null sinkt - ein Kreditrisiko besteht also nicht.

Aber auch die im Zeitfenster bis zum 17. Oktober 2019 tatsächlich eingetretene Entspannung der Situation führt zu einem Ertrag: die Kreditkurve verläuft nicht nur auf einem niedrigeren Niveau, sie hat sich auch deutlich verflacht. Diese Entwicklung ist nicht das Ergebnis komplizierter Finanzmathematik sondern eine logisch erklärbare Marktreaktion. Wird die Gefahr einer zeitnahen Zahlungsunfähigkeit als gering eingestuft, dann wird auch der Preisanstieg für eine entsprechend länger laufende Absicherung geringer. Unser Investor, der die ungewöhnlich steile Kreditkurve als Einstiegschance erkannt hat, hat also drei Vorteile:

Solange er beide Positionen hält, spült ihm das Geschäft einen laufenden Ertrag von 5 Prozent p.a. in die Kasse.

Sofern sich die Lage (wie in unserem Beispiel) entspannt und eine Verflachung der Kurve eintritt, können die Geschäfte wieder aufgelöst werden, und der Investor verdient zusätzlich an der geringeren Preisdifferenz

Tritt eine Insolvenz ein, entfällt der Wertunterschied zwischen beiden Positionen und der Investor kann beide Positionen auflösen und die beim Erwerb bestehende Differenz zwischen beiden Positionen in Höhe von 5 Prozent sofort vereinnahmen

Selbstverständlich ist das Geschäft nicht ganz risikofrei: Wenn beispielsweise die Kreditkurve sich gegenüber dem Einstiegszeitpunkt weiter versteilert, so sinkt der Wert des Paketes. Dieser Bewertungsverlust kann im Falle einer vorzeitigen Auflösung der Position höher sein, als der laufende Ertrag.