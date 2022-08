Am Vormittag stieg der Preis um mehr als 6 Prozent auf rund 318 Euro je Megawattstunde. Damit hat sich der Preis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1000 Prozent verteuert. Nur in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine war der Preis für das in Europa gehandelte Erdgas kurzzeitig im Laufe des Handels mit einem Spitzenwert von 345 Euro höher gewesen. Da in der Historie nur die Schlussstände gespeichert werden, ist der Peak in der Tabelle nicht sichtbar.