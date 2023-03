Die insolvente Krypto-Börse FTX erhält vom Hedgefonds Modulo Capital mehr als 400 Millionen Dollar zurück. Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen Modulo habe sich bereit erklärt, 404 Millionen Dollar in bar zu zahlen und seinen Anspruch auf weitere 56 Millionen Dollar an Vermögenswerten der Krypto-Börse fallen zu lassen. Das geht aus einer Einreichung beim US-Konkursgericht in Delaware hervor.