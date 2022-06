US-Notenbank hält Märkte im Bann 50 oder 75 Basispunkte? Was man zur Fed-Entscheidung wissen muss

Die US-Notenbank wird am Abend die Leitzinsen erneut erhöhen. Darüber, wie hoch der Schritt ausfallen sollte, wird heiß diskutiert. Eins ist gewiss: In drei von vier Fällen führten in der Vergangenheit steigende Zinsen die USA in eine Rezession.