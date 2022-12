Dividenden und Aktienrückkäufe Der fragwürdige Milliardenregen der Ölkonzerne für ihre Aktionäre

Kritik: Lieber Investitionen in zukunftsträchtige Felder

Exxon muss sich vielmehr Kritik gefallen lassen: In Zeiten von Krieg und Energiekrise und vor allem mitten im Kampf gegen den Klimawandel, so der Vorwurf, sollte ein Konzern, der sein Geld mit "schmutzigen" fossilen Energieträgern verdient, überschüssige Gewinne besser in zukunftsträchtige Felder investieren, also etwa in regenerative Energien und Ähnliches. Die Debatte über Sondersteuern auf Zusatzgewinne in der Ölindustrie reißt vor diesem Hintergrund nicht ab.

Die Impact-Investing-Plattform Inyova kritisiert die Ölindustrie ebenfalls und wirft den Unternehmen Greenwashing vor. Ein Beispiel sei der französische Konzern TotalEnergies, schreibt Inyova in einer aktuellen Mitteilung. Mit einer Werbekampagne versuche Total, sich ein "klimapositives" Image zu verpassen. Die Fakten zeigten jedoch, dass 70 Prozent der Investments von TotalEnergies immer noch in fossile Energie gingen. Zudem soll die Ölproduktion des Konzerns 2023 noch einmal ansteigen, so Inyova. In der Werbung würden zu TotalEnergies jedoch "nahezu ausschließlich grüne Technologien gezeigt und vage Pläne zur CO2-Reduzierung des Geschäftes vermittelt".