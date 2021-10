Chinas taumelnder Immobilienriese Warum Evergrande am Samstag pleite sein könnte

Rund vier Wochen ist es her, dass der angeschlagene chinesische Immobilienriese Evergrande erstmals die Zahlung fälliger Anleihezinsen an seine Investoren versäumte. Seither tickt die Uhr - am kommenden Samstag läuft eine entscheidende Frist aus.