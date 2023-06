Die Aktie von CTS Eventim hat auch am Dienstag schwer unter Druck gestanden. Mit einem Minus von rund 8 Prozent auf knapp unter 60 Euro sank der Kurs deutlich unter das Tief vom Vortag, an dem ein negativer Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann (42) Gewinnmitnahmen bei den zuvor stark gelaufenen Titeln ausgelöst hatte. Am Vortag hatte das Papier knapp 9 Prozent verloren. In der Vorwoche war der Kurs noch dem Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem Jahr 2021 nahegekommen.