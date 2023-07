Ungewiss ist, wie es in der Euro-Geldpolitik nach der Sommerpause weitergeht. An den Finanzmärkten und unter Bankvolkswirten ist man sich in der Frage nicht sicher. Ziemlich sicher ist man sich allerdings, dass der Zinsgipfel im Euroraum bald erreicht sein dürfte. Seit Sommer 2022 hat die EZB ihre Leitzinsen um mehr als vier Prozentpunkte angehoben – so rasch und deutlich wie nie zuvor in ihrer noch jungen Geschichte.