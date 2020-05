Comeback an der Wall Street: Eine Kursrally der Finanzwerte sowie starke Zahlen von Cisco stützen Dow Jones und Nasdaq. Der Dax dürfte am Freitag ebenfalls einen Erholungsversuch starten.

Hoffnungen auf eine baldige Konjunkturerholung haben die US-Börsen am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt gestützt. Eine Rally bei den Finanzwerten hob zudem die Stimmung bei den Anlegern. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss nahezu auf Tageshoch mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 23.625 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen rückte 0,9 Prozent auf 8943 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 2852 Punkte zu.

Im frühen Geschäft hatte die Aussicht auf eine längerfristige Rezession durch die Virus-Pandemie die Händler noch verunsichert und den Dow bis zu zwei Prozent ins Minus gedrückt. Ein weiterer Belastungsfaktor waren zunächst auch überraschend schwache Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche beantragten knapp drei Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe. Experten hatten lediglich mit 2,5 Millionen gerechnet.

Ölpreis steigt wieder - WTI verteuert sich um 9 Prozent

Gefragt war Rohöl. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um mehr als neun Prozent auf 27,75 Dollar je Barrel (159 Liter). Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg verwies auf Anzeichen eines zurückgehenden Überangebots, nachdem die US-Lagerbestände zuletzt erstmals seit Januar gefallen waren. Ölwerte gehörten zu den Gewinnern. Die Aktien von Exxon und Chevron verteuerten sich um rund ein Prozent.

Wells Fargo auf Höhenflug - noch leben die Banken

Wells Fargo Börsen-Chart zeigen stiegen um 6,8 Prozent. Die vorherigen Kursverluste des Geldhauses seien überzogen gewesen, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. "Dem Markt gefällt, dass in den Banken noch Leben ist." Die Rally bei Wells Fargo helfe den Kursen an der gesamten Wall Street. Zuvor war der europäische Bankenindex am Donnerstag Mittag auf ein Rekordtief gefallen.

Cisco überzeugt mit Zahlen

Gefragt waren auch Aktien von Cisco Börsen-Chart zeigen, die sich um 4,5 Prozent verteuerten. Die Umsatzeinbußen des Netzwerk-Ausrüsters durch die Virus-Krise hätten schlimmer ausfallen können, schrieb Analyst Paul Silverstein vom Vermögensverwalter Cowen. Die Ertragskraft sei beeindruckend und spreche für Ciscos anhaltende Preissetzungsmacht.

Papiere von Immunic verteuerten sich um sechs Prozent. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gab der Pharmafirma grünes Licht für klinische Tests eines potenziellen Corona-Medikaments. Bei den bisherigen Versuchen habe das Mittel faszinierende Ergebnisse gezeigt, schrieb Analyst Raghuram Selvaraju von der Investmentbank H.C. Wainwright. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung.

Dax schließt im Minus - doch Hoffnung auf Erholung

Dies sind gute Vorgaben für den Dax Börsen-Chart zeigen, der am Freitag einen Erholungsversuch starten dürfte. Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise hatten den deutschen Aktienmarkt zuvor schwer belastet. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen knüpfte an seine Vortagesverluste an und fiel zeitweise um 3,2 Prozent auf 10.170 Punkte, konnte am Abend seine Verluste aber etwas eindämmen und schloss zum Handelsschluss auf Xetra (17.30 Uhr) bei 10.320 Zählern. Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex aber die Marke von 10.500 Zählern wieder in den Blick nehmen.

Euro schwächer

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0807 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zur Wochenmitte noch über 1,0850 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine breitangelegte Dollar-Stärke. Am Markt trieb die Sorge vor wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise die Anleger zuletzt wieder etwas stärker in als sicher empfundene Anlagen. Hiervon profitierte der US-Dollar, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet.

Zu den größeren Verlieren am Devisenmarkt zählte am Morgen der australische Dollar. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corna-Krise ist die Zahl der Beschäftigten in Australien im April so stark wie noch nie gefallen. Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Daten zur Preisentwicklung in Deutschland für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

