Russland hatte Anfang September angekündigt, die Gaslieferungen nach Beendigung der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 doch nicht wieder aufzunehmen. Moskau begründete den Schritt mit einem Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will.