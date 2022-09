Der TTF-Kontrakt gilt als richtungsweisend für das europäische Preisniveau. Vor einer Woche war der Gaspreis wegen des vorläufigen Lieferstopps über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 noch in Richtung 300 Euro geschnellt. Russland hatte angekündigt, die russischen Gaslieferungen doch nicht wieder aufzunehmen. Als Grund für den Lieferstopp gab Gazprom einen Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt, hatte der russische Staatskonzern mitgeteilt. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will. Ursprünglich wollte Gazprom die nur für drei Tage einstellen, angeblich wegen Wartungsarbeiten.