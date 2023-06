Am Mittwoch nun verdrängte der extrovertierte Tesla-Chef, der zugleich Eigentümer von Twitter ist, Arnault wieder von der Spitzenposition. Der Grund ist vor allem an der Börse zu suchen: Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 66 Prozent zugelegt und das Vermögen von Elon Musk damit deutlich erhöht – genau genommen um 55,3 Milliarden Dollar, wie Bloomberg berichtet . Zwar zog auch die LVMH-Aktie in dem gleichen Zeitraum zweistellig an, bei Weitem aber nicht so stark wie die Papiere des Elektroautobauers. Musk hielt Ende vergangenen Jahres rund 13,4 Prozent an Tesla.