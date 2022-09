Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Leo Koguan (67), der es mit riskanten Wetten auf Tesla-Aktien zu einem der größten privaten Einzelaktionäre des Elektroautounternehmens gebracht hat, wurde in dieser Woche von der US-Zeitschrift "Forbes" erstmals in die Liste der 400 reichsten Menschen Amerikas aufgenommen. Koguan ist demnach 7,2 Milliarden Dollar schwer. Er selbst zelebrierte die Aufnahme in einem Imbiss-Restaurant in Singapur, wie er auf Twitter postete, stilecht mit Hainan-Hühnchen und Reis.