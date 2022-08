Zuletzt lief es nicht wirklich rund für Masayoshi Son (64). Musste der Investor und Softbank-Gründer doch Milliarden auf seine Technologie-Investments abschreiben und rutschte somit tief in die roten Zahlen. Ein Verlust von sage und schreibe 23 Milliarden Euro fiel umgerechnet bei Softbank an, was Sorgen über die finanzielle Stabilität des japanischen Konglomerats hervorrief. Dass Softbank-Investoren hier ins Grübeln kommen können, liegt auf der Hand. Das gilt umso mehr, als Experten davon ausgehen, dass die Wertkorrekturen noch nicht die aktuelle Tech-Schwäche widerspiegeln.