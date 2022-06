Autowerte stützen Börse in Tokio - Ende des Lockdowns in Shanghai

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 27.457 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 1,4 Prozent. Anleger griffen nach einem positiven Analystenkommentar bei Autowerten zu. Aktien von Toyota stiegen um 3,5 Prozent, Nissan-Papiere zogen um 7,7 und die Anteilsscheine von Honda um 4,3 Prozent an. Die Experten der US-Großbank JP Morgan erwarten, dass japanische Autokonzerne in diesem Jahr Rekordgewinne einfahren.

Dagegen gingen die Aktienanleger in China trotz des Endes des zweimonatigen Corona-Lockdowns in Shanghai jedoch in die Defensive. Die Börse Hongkong notierte 0,7 Prozent tiefer, wobei Titel aus dem Gesundheitswesen und Rohstoffaktien am stärksten nachgaben. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus.