Stärkster Boom seit dem Neuen Markt Anleger investieren fast 10 Milliarden Euro in Börsenneulinge

Seit 20 Jahren haben in Deutschland nicht mehr so viele Unternehmen den Weg an die Börse gewagt wie in den ersten sechs Monaten 2021. Wer zieht im zweiten Halbjahr nach? Und hält der Trend an?