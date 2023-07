Der Kostenblock betrug der Bank zufolge 395 Millionen Euro an Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten und 260 Millionen Euro an Aufwendungen für Restrukturierung und Abfindungen. Die Konzernerträge stiegen im Quartal um 11 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle lag im zweiten Quartal bei 401 (Vorjahresquartal: 233) Millionen Euro. In der Investmentbank sanken die Erträge gegenüber dem Vorjahresquartal um elf Prozent auf 2,4 Mrd. Euro. In der Unternehmensbank und der Privatkundenbank stiegen sie dagegen deutlich.