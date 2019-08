Nullzinsen, eine schwache globale Nachfrage und die Angst vor einer Rezession in Deutschland haben die Aktien der beiden größten deutschen Finanzhäuser Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Commerzbank Börsen-Chart zeigen weiter in die Tiefe gedrückt. Die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen setzte am Dienstag ihren Kursrutsch fort und notierte am Vormittag mit 6,12 Euro nur knapp über ihrem Rekordtief, das sie im Juni bei 5,81 Euro erreicht hatte. Binnen zwei Handelstagen hat die Aktie der Deutschen Bank rund 10 Prozent eingebüßt. Am Montag war bereits die im MDax notierte Aktie der Commerzbank Börsen-Chart zeigen bei 5,08 Euro auf den tiefsten Stand ihrer Börsengeschichte gefallen.

Bei der Deutschen Bank kommen zu der Aussicht auf noch niedrigere Zinsen die Zweifel dazu, ob das neue Geschäftsmodell der Krisen-Bank wirklich tragfähig ist. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat das Investmentbanking drastisch gestutzt und den größten Stellenabbau in der Geschichte der Deutschen Bank eingeleitet.

Der Umbau der Deutschen Bank vollzieht sich in schwieriger Zeit: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 für Banken notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Während die US-Banken bestens verdienen und die Folgen der von den US-Finanzinstituten verursachten Finanzkrise inzwischen abgebaut haben, kämpfen die europäischen Banken noch immer mit den Folgen der Krise, mit faulen Krediten und mit den Folgen der Nullzins-Politik der EZB.

Nicht zuletzt wegen der globalen Handelsstreitigkeiten dürften die großen Notenbanken die Leitzinsen niedrig halten - oder die Geldpolitik sogar noch mehr lockern. Niedrige Kapitalmarktzinsen erschweren den Geldhäusern die Geschäfte im Handel mit festverzinsten Wertpapieren, eine schwache Konjunktur bremst zudem die Kreditnachfrage. Auch drohen im im Falle einer Konjunkturkrise vermehrt Ausfälle von bereits vergebenen Krediten. Bundesanleihen beispielsweise werfen mittlerweile über alle Laufzeiten hinweg negative Renditen ab.

Hinz kommen diverse politische Risiken, die den Bankensektor belasten: Dazu zählen Sorgen von Investoren über eine Abwertungsspirale im globalen Devisenhandel sowie der Bruch der Regierungskoalition in Italien. Auch die zunehmenden politischen Proteste in Hongkong lassen die Angst vor einem militärischen Einschreiten Chinas steigen.

la/dpa