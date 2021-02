Lachender Dritter im Investment-Clash Der Hedgefonds, der mit Gamestop 700 Millionen Dollar machte

Kleinanleger trieben im Januar den Gamestop-Aktienkurs in die Höhe und ließen viele Hedgefonds bluten - aber längst nicht alle. Kaum ein Investor dürfte an dem Hype so viel verdient haben wie Senvest Management aus New York.