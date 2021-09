Wandelanleihe soll wohl Gorillas-Übernahme finanzieren Delivery Hero will eine Milliarde Euro Kapital reinholen

Delivery Hero will sein Kapital aufstocken: Mit der Ausgabe von Wandelanleihen will sich der Lieferdienst mindestens eine Milliarde Euro besorgen - und so wohl die Übernahme des Lieferdienstes Gorillas finanzieren.