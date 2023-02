Kurssturz nach Geschäftszahlen Delivery Hero schlägt Aktionäre in die Flucht

Um profitabel zu werden, hat sich Delivery Hero einen Sparkurs verordnet. Dazu gehört einem Medienbericht zufolge der Abbau von 4 Prozent der Stellen in der Verwaltung. Bei Glovo sollen 6,5 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich gehen. Zusammengerechnet sind davon etwa 400 Mitarbeiter betroffen. Eine Entlassungswelle wie bei einigen Mitbewerbern erwarte er bei Delivery Hero nicht, sagte Finanzchef Thomassin der Nachrichtenagentur Reuters. Die "Lieferando"-Mutter Just Eat und der "Wolt"-Eigner DoorDash hatten in den vergangenen Monaten weltweit insgesamt etwa 2000 Stellen abgebaut.