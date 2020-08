Aktionäre müssen sich gedulden Wachstum für Delivery-Chef wichtiger als schwarze Zahlen

Der Dax-Aufstieg ist geschafft, und Delivery-Hero-Chef Östberg stellt schon mal klar: Mit Gewinnen sollten Investoren auch in Zukunft nicht so schnell rechnen. Für den Schweden steht Wachstum an erster Stelle.