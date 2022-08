Beide jedoch bleiben positiv gestimmt, was die Aktie angeht: Insgesamt gesehen, so schrieb Woods, ändere sich nichts an seiner Einschätzung über die Jahresprognose von Delivery Hero zur Ertragskraft. "Wir erwarten hier nach wie vor eine positive Entwicklung." Sie dürfte aber wahrscheinlich stärker auf dem Segment Quick-Commerce und damit auf den noch kleinen Dmarts-Bereich statt auf die Kernplattform mit Essenslieferungen ausgerichtet sein.

In diesem Bereich hatte Delivery Hero positiv überrascht, denn die Verluste fielen dort geringer als erwartet aus. Eine Entwicklung, die auch die Expertin bei RBC "ermutigend" nannte. Die Aktie hat ihr zufolge "das Potenzial für eine deutliche Aufwertung", sobald Delivery Hero im kommenden Jahr operativ Gewinne erwirtschafte.