Essenslieferdienst Deliveroo zahlt Fahrern bis zu 10.000 Pfund Prämie zum Börsengang

Essenslieferdienste bezahlen ihre Fahrer oft schlecht. Zum Börsengang will Deliveroo seinen Ruf aufpolieren und erfolgreiche Fahrer am Erlös beteiligen. Zugleich sind für Kunden Anteile in Höhe von 50 Millionen Pfund reserviert.