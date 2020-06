Dax-Kurve in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Überraschend gute Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine freundliche Eröffnung beschert. Im Reich der Mitte verbesserte sich die Lage der großen und staatlich kontrollierten Industriekonzerne im Juni - gemessen am Einkaufsmanagerindex - überraschend etwas.

Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 12.283,92 Punkte. Zum Wochenstart hatte sich der Leitindex um knapp 1,2 Prozent von seinem Vorwochenverlust erholt. Spannend wird nun, ob es dem Dax zeitnah gelingt, aus seiner zuletzt recht engen Spanne von 12.000 bis 12.500 Zählern auszubrechen. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Dienstagmorgen 0,78 Prozent auf 25.868,43 Punkte. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte um rund 0,1 Prozent zu.

Frische Impulse in die eine oder andere Richtung könnte US-Notenbankchef Jerome Powell liefern, der sich allerdings erst nach dem Börsenschluss hierzulande einem Kongressausschuss stellen muss. Während des Handels richten sich die Blicke zunächst aber auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Euro-Zone sowie auf Daten zum US-Verbrauchervertrauen.

Wirecard erneut mit Kurssprung

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Varta Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 7,4 Prozent. Das Unternehmen erhält vom Staat 300 Millionen Euro für den Ausbau der Batteriezellen-Fertigung. Dieser Schritt sei aber erwartet worden, sagte ein Börsianer.

Im Dax stach Wirecard Börsen-Chart zeigen erneut heraus. Die Titel des wegen eines Bilanzskandals insolventen Zahlungsdienstleisters stiegen um 63 Prozent. Mit 5,31 Euro notierten sie aber immer noch rund 95 Prozent unter dem Niveau von vorvergangener Woche.

Tokioter Börse folgt US-Vorgaben ins Plus

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die Händler ließen sich von der guten Laune an der Wall Street anstecken. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22.363 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1567 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Euro wenig verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1237 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1284 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten herrschte am Morgen eine generell freundliche Stimmung, die auch den Euro im frühen Handel stützte. Unter Druck geriet hingegen der japanische Yen, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen nachgab. Der Yen gilt als sicherer Anlagehafen. Wegen besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten aus China machten die Investoren einen Bogen um die japanische Währung, während der Kurs des australischen Dollar zulegen konnte. Australien ist ein führender Rohstofflieferant und damit wichtiger Handelspartner Chinas.

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Die Notierungen gaben aber nur leicht nach, nachdem sie zum Wochenauftakt von US-Konjunkturdaten profitiert hatten und kräftig gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 41,52 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um 18 Cent auf 39,52 Dollar.

Zu Beginn der Woche hatten überraschend solide Daten vom US-Immobilienmarkt für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Dagegen konnten die Konjunkturdaten aus China am Dienstagmorgen zunächst keinen weiteren Auftrieb verleihen. Beobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt.

