Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Der Handelsberater von Donald Trump, Peter Navarro, hat in der Nacht mit Aussagen zu dem Handelsabkommen zwischen den USA und China für Verwirrung gesorgt. Nach Aufklärung der Aussagen legten die Börsen in Asien und den USA aber zu. Auch der Dax wird mit Gewinnen erwartet. Hierzulande stehen die Aktien von Wirecard erneut im Fokus.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte sich am Dienstag den Kursgewinnen aus Übersee zunächst anschließen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast ein Prozent höher auf 12.380 Punkte. Damit winkt ein weiterer Test der Hürde rund um 12.400 Punkte, die den Dax seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat.

Für Verwirrung und auch kurzzeitige Verluste in Asien hatte in der Nacht Peter Navarro gesorgt, Handelsberater des US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte in einem Interview mit dem Sender Fox News das Handelsabkommen mit China für beendet erklärt. Trump beschwor jedoch den Bestand auf Twitter: "Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!" Navarro erklärte US-Medien zufolge, seine Äußerungen seien aus dem Kontext gerissen worden.

Unter den Einzelwerten stehen weiter die von einem Bilanzskandal geplagten Wirecard-Papiere Börsen-Chart zeigen im Fokus. Im Zuge der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019, Chefrücktritt und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe brachen sie seit dem vergangenen Mittwoch gut 86 Prozent ein. Vorbörslich fielen die Papiere des Zahlungsabwicklers, denen im September der Rauswurf aus dem Dax droht, zunächst um weitere 9 Prozent, erholten sich dann aber und drehten sogar ins Plus.

Lesen Sie auch: U, V oder L: Geldanlagetipps für jedes Szenario

US-Aussagen zum Handelsabkommen lassen die asiatischen Börsen schwanken

Die asiatischen Aktien haben sich am Dienstag nach einem deutlichen Einbruch zu Tagesbeginn wieder erholt. Auch hier brachten die widersprüchlichen Aussagen des Weißen Hauses über das Bestehen des Handelsabkommens der ersten Phase zwischen den USA und China die Märkte ins Taumeln.

"Mit dem Weißen Haus können Sie nie sicher sein, ob sie ihre eigene Meinung oder die offizielle Position äußern", sagte Moh Siong Sim, Devisenanalyst bei der Bank of Singapore. Als Reaktion darauf hat sich die Börse in Tokio am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 22.642 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 1 Prozent und lag bei 1594 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Lesen Sie auch: Wirecard - wie das Geld auf den Philippinen verschwand

US-Anleger setzen weiter auf Konjunkturerholung

Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Beginn der neuen Woche ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen drehte nach schwachem Start ins Plus und kehrte über die Marke von 26.000 Punkten zurück. Am Ende notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 26.024,96 Punkten. Über die Ziellinie ging er unweit seines Tageshochs.

Anleger schwankten weiter zwischen Hoffnung und Sorge, hieß es. Hoffnung, dass die weltweiten Corona-Lockerungen der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, aber zugleich auch der Sorge, dass eine Erholung über eine zweite Corona-Welle stolpern könnte. "Trotz des Anstiegs neuer Infektionsfälle hält der Risikoappetit an", sagte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda.

Der marktbreite S&P 500 schaffte es am Montag mit 0,65 Prozent ins Plus auf 3117,86 Punkte. Besonders gefragt waren Technologiewerte, deren Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen sogar um 1,22 Prozent auf 10.130,33 Zähler stieg. Er festigte so die Marke von 10.000 Punkten und bleibt anders als der breite Markt auf Tuchfühlung zu neuen Rekorden. Seine bisherige Bestmarke ist mit 10.155 Punkten etwa zwei Wochen alt.

Schon länger setzen Anleger mit Technologiewerten auf eine immer stärkere Digitalisierung, die von der Corona-Pandemie noch befeuert werden könnte. Die Rally in der Branche machte sich einmal mehr bei den Branchenriesen Apple Börsen-Chart zeigen und Microsoft Börsen-Chart zeigen bemerkbar, deren Papiere mit Anstiegen um mehr als zweieinhalb Prozent jeweils neue Rekorde schrieben. Die Papiere des Softwareriesen Microsoft Börsen-Chart zeigen knackten dabei die 200-Dollar-Marke.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Euro erholt sich von Verlusten

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstagmorgen von einem abrupten Kurseinbruch über Nacht erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1213 Dollar festgesetzt.

In der Nacht auf Dienstag war der Euro um etwa einen halben Cent abgesackt. Auslöser waren auch hier die Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes des britischen Instituts IHS Markit im Mittelpunkt. Es werden die ersten Ergebnisse der Unternehmensumfrage für Juni erwartet. Die Umfrage gilt normalerweise als gute Richtschnur für die tatsächliche Konjunkturentwicklung. Aufgrund der Corona-Verwerfungen gilt der Indikator unter Analysten jedoch als weniger aussagekräftig.

Ölpreise erholen sich von Abschlägen

Die Ölpreise haben sich am Dienstag von spürbaren Abschlägen über Nacht überwiegend erholt. Auch hier sorgten die Bemerkungen von Navarro für Verwirrung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 42,87 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 40,39 Dollar.

Grundsätzlich hat sich die Lage am Ölmarkt stabilisiert. In der Corona-Krise waren die Erdölpreise wegen eines Nachfrageeinbruchs massiv abgestürzt. Hinzu kam ein mittlerweile beendeter Preiskampf zwischen den beiden Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland. Große Förderländer beschränken ihr Angebot und stabilisieren damit die Preise. Darüber hinaus haben die USA als dritte große Macht am Ölmarkt ihre Produktion zurückgefahren. Grund ist eine geringere Profitabilität der amerikanischen Produzenten aufgrund der zeitweise stark gefallenen Rohölpreise.

Mit Nachrichtenagenturen