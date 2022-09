Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit Verlusten starten. Am Dienstag hatten ihn Konjunktursorgen 1 Prozent ins Minus auf 12.670 Punkte gedrückt. An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Fed ihren Leitzins am Abend (MESZ) zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Einige Investoren halten sogar einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt für möglich.