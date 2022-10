Beiersdorf, MTU und Linde mit Zahlen

Zudem hält die Bilanzflut die Anleger in Trab. In Deutschland legen am Donnerstag unter anderem die Quartalszahlen der Dax-Konzerne Beierdorf, MTU und Linde vor. In den USA stehen nach den enttäuschenden Bilanzen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet die Ergebnisse von Amazon und Apple an. Am Mittwochabend hatte die Facebook-Mutter Meta ihre Zahlen vorgelegt. Der Gewinn brach im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar ein - das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander.