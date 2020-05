Aktienhändler in New York

Dow Jones und Nasdaq geben kräftig nach - US-Präsident Donald Trump verunsichert Anleger mit neuen Drohungen gegen China. Börsen-Lieblinge wie Amazon, Tesla und Apple geben nach. Das sind schwache Vorgaben für Dax und Co.

US-Präsident Donald Trump hat Anleger in den USA am Freitag mit einer neuen Runde im Zollstreit mit China verschreckt. Er drohte mit Vergeltungsmaßnahmen als Strafe für den Ausbruch der Pandemie und brachte neue Zölle auf chinesische Produkte ins Gespräch. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Freitag 2,5 Prozent im Minus bei 23.724 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,8 Prozent auf 2830 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel sogar um 3,2 Prozent auf 8605 Punkte.

Das sind schwache Vorgaben für die deutschen Börsen, wo am Freitag wegen des Feiertages nicht gehandelt wurde. Am Montag dürfte der Dax die Verluste an den US-Börsen nachholen und wieder unter die Marke von 10.800 Punkten fallen. Am Mittwoch war er zeitweise bis auf 11.200 Zähler gestiegen.

Trumps Vorstoß habe die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gelenkt, sagte Analyst Peter Cecchini von Cantor Fitzgerald. David Carter, Verantwortlich für Investitionen bei Lenox Wealth Advisers in New York erklärte: "Trumps Anrempeleien gegen China sind das Letzte, was Märkte angesichts der großen ökonomischen und finanziellen Unsicherheit brauchen."

Börsenlieblinge Amazon, Apple und Tesla unter Druck

Amazon Börsen-Chart zeigen-Papiere gaben 7,5 Prozent nach. Wegen hoher Investitionen von mindestens vier Milliarden Dollar in Logistik und Sicherheit der Mitarbeiter könnte der Online-Händler im laufenden Quartal in die roten Zahlen rutschen, teilte der Konzern nach Vorlage der Quartalszahlen mit. Allerdings hatte Amazon zuvor auch ein Rekordhoch erreicht und blickt auf zweistellige Kursgewinne in den vergangenen Tagen zurück.

Die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen fiel im New Yorker Börsenhandel zeitweise sogar um rund zwölf Prozent. Tesla -Chef Elon Musk hat sein Unternehmen mit sonderbaren Tweets an der Börse unter Druck gebracht. Musk schrieb am Freitag, dass er den Aktienkurs des Elektroautobauers für zu hoch halte. Außerdem twitterte der Tech-Milliardär unter anderem: "Ich verkaufe fast allen physischen Besitz" und dass er kein Haus mehr besitzen werde. Musk ist bekannt dafür, mit skurrilen Auftritten bei Twitter für Aufsehen zu sorgen. Teslas Erfolg tat dies bislang wenig Abbruch - am Mittwoch erst feierte das Unternehmen mit dem dritten Quartalsgewinn in Folge seine bislang längste Strecke der Profitabilität seit Gründung im Jahr 2003. Der Aktienkurs ist trotz der starken Verluste am Freitag seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen - obwohl die Corona-Pandemie die Automobilindustrie stark belastet

Apple Börsen-Chart zeigen warnte in der Coronakrise vor einer unsicheren Zukunft. Obwohl der iPhone-Hersteller das erste Vierteljahr nach einer Umsatzwarnung im Februar doch noch mit einem Umsatzplus abschloss haben die Papiere 1,6 Prozent nach. Zu den Verlierern gehörte auch der Energiekonzern Exxon Mobil, dessen Anteilsscheine 7,2 Prozent schrumpften.

Rücksetzer nach der Kursrally im April

Nach der fulminanten Kursrally der weltweiten Indizes im April setzen nun zum Mai die ersten Gewinnmitnahmen ein. Insgesamt beendete der Dax den April jedoch mit einem Plus von etwa 9 Prozent, nachdem er allerdings während des Corona-Crashs im März auch um bis zu 40 Prozent eingebrochen war.

Ein ähnliches Bild zeigte sich an der US-Börse und anderswo. Der amerikanische Blue-Chip-Index Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte ebenso wie die Tech-Börse Nasdaq im April um rund 10 Prozent zugelegt. Dabei haben sich seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen.

Auch der FTSE All World Index, der die Börsenkurse von Großkonzernen weltweit abbildet, blickt laut "Financial Times" auf den besten Monat seit 2008 zurück. Britische Blue-Chips befinden sich der Zeitung zufolge sogar bereits wieder in einem Bullenmarkt, mit einem Kursplus von mehr als 20 Prozent seit dem letzten Tiefpunkt.

Experten haben allerdings Zweifel, dass die aktuellen Kursgewinne bereits von Dauer sein werden. Rückschläge auch heftiger Natur seien vor dem Hintergrund der weiter herrschenden Corona-Krise jederzeit wieder möglich, heißt es. Die Kursgewinne, da sind sich viele Fachleute einig, sind vor allem auf die großen Mengen an Liquidität zurückzuführen, die gegenwärtig von der US-Notenbank Fed und anderen Zentralbanken im Kampf gegen den wirtschaftlichen Absturz in die Finanzmärkte gepumpt werden.

Die US-Notenbank Fed etwa hatte am Mittwochihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Zugleich gelobten die Hüter des Dollar, die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen. Am Donnerstag rüttelte auch die EZB nicht an ihren Leitzinsen. Die Zentralbank will aber notfalls mit zusätzlichen Anleihenkäufen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Kriseeindämmen. Die Währungshüter kündigten nach ihrer Ratssitzung an, sie stünden wenn erforderlich bereit, ihre Anleihekäufe erneut auszuweiten.

mit Nachrichtenagenturen