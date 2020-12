Börse am Freitag Dax klettert weiter, Rekordhoch rückt näher

Am sogenannten Hexensabbat dreht der Dax nach schwachem Start wieder ins Plus und nimmt Kurs auf sein Rekordhoch. Im Blick steht erneut die Aktie von Tesla: Fonds müssen noch am Freitag Tesla-Aktien für 80 Milliarden Dollar kaufen.