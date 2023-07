Kursverluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursverluste verzeichnet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel nach dem Feiertag am Vortag um 0,2 Prozent zu. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, trat auf der Stelle. Deutlich unter Druck war der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Abschlag von fast 2 Prozent. Dort hatte der Handel am Vortag geruht. Die positive Stimmung der US-Aktienmärkte sorgte in Asien nicht für ausreichend Rückenwind.