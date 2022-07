Atempause nach dem Kursrutsch: Nach zuletzt immer höheren Verlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch einmal mehr eine Stabilisierung versuchen. Der Leitindex Dax war am Vortag knapp drei Prozent ins Minus gerutscht und taxierte damit auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Für den Handelsstart am Mittwoch dürfte das Ergebnis besser ausfallen: Der Dax dürfte wieder über die Marke von 12.500 Euro steigen, da Dow Jones und Nasdaq in den USA im späten Handel einen Erholungsversuch gestartet haben. Die Gewinne in den USA stützen auch die Börsen in Deutschland und Europa.