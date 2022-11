Börse Dax setzt nach starker Wall Street Rallye fort

Am Aktienmarkt deuten sich am Dienstag weitere Gewinne für den Leitindex Dax an. Rückenwind kommt von einer starken Wall Street am Vortag. Vor den Midterms in den USA bleiben die Börsianer aber vorsichtig. Abwärts geht es dagegen bei Kryptowährungen: Der Bitcoin fällt erneut unter 20.000 US-Dollar.