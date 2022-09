Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax am Montag zunächst höher starten und damit seine jüngste Erholung fortsetzten. Bereits am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent auf 13.088 Punkte zugelegt. Auch der MDax der mittelgroßen Börsentitel sowie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 werden mit Gewinnen in die neue Woche starten. Die Vorgaben aus den USA sind gut, Dow Jones und Nasdaq hatten am Freitag im späten Handel klar zugelegt.