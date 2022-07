Erneut wurde der Euro dabei auch durch einen starken Dollar unter Druck gesetzt. Die amerikanische Währung konnte am Morgen zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Außerdem wird der Euro durch die Sorge vor einer Energiekrise in Europa belastet.

Nasdaq klar im Minus

Neu aufgeflammte Konjunktursorgen haben am Montag die jüngste Erholung am US-Aktienmarkt wieder zum Erliegen gebracht. Marktteilnehmer verwiesen einmal mehr auf die inzwischen zum Börsenalltag gehörenden Zins-, Inflations- und Rezessionsängste, unter denen die stark wachstumsorientierten Technologie-Aktien besonders litten. Vor der Bekanntgabe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche und der beginnenden US-Bilanzsaison der Unternehmen haben diese Sorgen die Anleger wieder verstärkt im Griff. In New York ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,19 Prozent auf 11.860 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,52 Prozent auf 31.174 Punkte ein.