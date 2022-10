Auf der Konjunkturseite steht im Tagesverlauf der Ifo-Index an, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Rückgang des Barometers um einen Punkt auf 83,3 Zähler. Unter die Lupe nehmen Anleger zudem eine Flut von Firmenbilanzen, darunter SAP und Covestro. Jenseits des Atlantiks gewähren mit Google-Konzern Alphabet und Microsoft zwei der vier größten US-Unternehmen Einblick in ihre Bücher

Möglicher Linde-Rückzug drückt den Kurs

Der geplante Börsenrückzug aus Frankfurt lastet am Dienstag auf dem Kurs der Linde-Aktien. Beim Broker Lang & Schwarz verloren die Titel des Spezialisten für Gase im vorbörslichen Geschäft fast 5 Prozent. Die Aktien sollen laut dem Dax-Schwergewicht künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert werden. Der Rückzug und damit einhergehend das Ende der Dax-Mitgliedschaft werde den Aktienkurs belasten, sagte ein Händler. Derzeitige Kursverluste bis in die Nähe von 280 Euro schienen aber übertrieben zu sein, zumal Linde noch keinen Zeitrahmen gesetzt habe für den Rückzug. Analyst John Roberts von der Credit Suisse rechnet nur mit vorübergehendem Verkaufsdruck. Am Vortag hatten Linde mit gut 299 Euro noch den höchsten Stand seit Ende August erreicht.

Erfreulicher Wochenauftakt an der Wall Street

An den US-Börsen ist der Start in die neue Woche geglückt. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial um 1,34 Prozent auf 31.500 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile bereits wieder um knapp 10 Prozent erholt. "Die Aktienmärkte konnten sich zuletzt trotzt steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen", schrieb die Investmentbank Berenberg. Erstens sei die Saison der Quartalsberichte der Unternehmen besser angelaufen als von den Pessimisten erwartet. Zweitens sei die Stimmung an den Märkten schon "extrem negativ". Und schließlich beginne bald die Phase der Aktienrückkäufe von Unternehmen.