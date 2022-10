"Der Optimismus scheint im Oktober wieder im Markt zurück zu sein", kommentierte Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Es steht aber weiterhin die Frage im Raum, ob es sich um eine Bärenmarktrally oder sogar eine vorläufige Wende handelt.

US-Airlines und Amazon gefragt

Zu den größten Tagesgewinnern zählten die Aktien von Fluggesellschaften. So stiegen American Airlines um 8,1 Prozent, Delta Air Lines um 8,3 Prozent, Jetblue Airways um 7,8 Prozent und United Airlines um 6,9 Prozent.

Ein besonders klarer Nasdaq-Gewinner waren die Titel von Amazon mit einem Anstieg von 4,7 Prozent. Analyst Brent Thill von Jefferies Research betonte in einer Studie, Anleger bekämen auf dem derzeitigen Kursniveau das angestammte Online-Handelsgeschäft geschenkt. Die Marktbewertung des Konzerns sei derzeit niedriger als der Wert der übrigen Sparten, so Thill.

Asiens Börsen legen wieder zu

Hoffnungen auf weniger aggressive Zinserhöhungen weltweit lassen am Mittwoch die Märkte in Asien aufatmen. Den Auftakt machte die australische Zentralbank, die am Dienstag mit einem unerwartet kleinen Zinsschritt überrascht hat. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte ihren Leitzins am Dienstag lediglich um einen viertel Prozentpunkt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen größeren Zinsschritt um erneut einen halben Punkt nach oben erwartet.

Daneben schürt die jüngste Abkühlung der Konjunktur Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Die Zahl der offenen Stellen in den USA war im August so stark gesunken wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr. "In der Hoffnung, dass die Federal Reserve ihren aggressiven Ansatz bei ihren Plänen für Zinserhöhungen mäßigt, haben die Märkte mehr von dem Boden gut gemacht, den sie in den schwierigen Wochen an der Wall Street verloren haben", schrieb ein Analyst des Vermögensverwalters Ord Minnett in einer Kundenmitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 27.086 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1912 Punkten. Die Börsen in China sind wegen eines Feiertags geschlossen. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 144,12 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1135 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9801 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 0,9967 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9770 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,4 Prozent auf 1,1432 Dollar.

Bitcoin wieder über 20.000 US-Dollar