Als Treiber für den Dax-Anstieg um 1,5 Prozent am Vortag fungierte, dass die US-Verbraucherpreise ihren Normalisierungstrend fortsetzen und die US-Notenbank Fed es vielleicht bei einem weiteren Zinsschritt belassen könnte. Laut der Commerzbank war der Anstieg der Kernrate der niedrigste seit Februar 2021. "Wenn es mit dieser Rate für ein Jahr weiterginge, würde das Fed-Inflationsziel von 2 Prozent genau getroffen werden", sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann.

BASF kassiert Jahresziele

Allerdings hat der Dax seit dem Mehrmonatstief, das er am Freitag bei 15 456 Punkten erreichte, nun auch schon wieder bald vier Prozent an Boden gut gemacht. Dies müssen Anleger in ihre Überlegungen einbeziehen - genauso wie die allseits erwartete Gewinnwarnung von BASF, die am Vorabend nach Börsenschluss kam.

Die Aktie von BASF hat seit Mitte Januar bereits rund 30 Prozent ihres Börsenwertes eingebüßt. Am Vorabend näherte sich die Aktie ihrem Dreijahrestief. Am Donnerstag im frühen Handel stiegen dann aber Schnäppchenjäger wieder ein, was die Aktie am Donnerstag um 3 Prozent in die Gewinnzone trieb.