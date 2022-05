Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Vorzeichen rot. International ist die Börsenstimmung angespannt und so dürfte die Kurskorrektur zu Wochenbeginn wohl weitergehen. Am Montag signalisiert der X-Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Dax-Minus von 1,2 Prozent auf 13.508 Punkte. Damit droht der Rutsch unter das April-Tief in Richtung des Niveaus von Anfang März. Seit seinem Zwischenhoch Ende März bei 14.925 Punkten befindet sich der deutsche Leitindex im Abwärtstrend, übergeordnet sogar seit Anfang Januar.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger sorgen sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum. Als große Unsicherheitsfaktoren bleiben der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der aktuell in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen. Von dort kamen am Montag schwache Handelszahlen.

Etwas Hoffnung legen einige Börsianer derweil noch in die laufende Berichtssaison der Unternehmen. Am Montag überraschte Infineon mit einem optimistischen Ausblick, die Aktie legte vorbörslich 1,4 Prozent zu. Wegen einer starken Nachfrage und einem schwachen Euro hat der Chiphersteller erneut seine Prognose angehoben. Bei Rheinmetall geht es dagegen vorbörslich um 1,3 Prozent in Richtung der 200-Euro-Marke. Die Aktie löst sich allmählich von ihrem Rekordhoch, das in den vergangenen beiden Monaten vom westlichen Aufrüstungsbedarf getrieben wurde. Das Research-Team der Deutschen Bank gab am Montag seine bisherige Kaufempfehlung auf.

US-Indizes schwächeln, Anleger wegen Zinserhöhungen nervös Die Wall Street ist auch am Freitag nicht zur Ruhe gekommen. Nach dem US-Jobbericht blieben die Anleger in Erwartung weiterer drohender Zinserhöhungen nervös. Der Dow Jones Industrial hatte in der Spitze eineinhalb Prozent verloren, aber auch einen kurzen Ausflug ins Plus geschafft. Am Ende gab er um 0,30 Prozent auf 32.899,37 Punkte nach. Im Wochenverlauf hat er damit fast gleich viel verloren. Achterbahn-ähnliche Schwankungen prägten in diesen Tagen den Aktienmarkt, hieß es. An der Nasdaq-Börse hatte der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag im Extrem sogar zweieinhalb Prozent verloren beziehungsweise ein halbes Prozent gewonnen. Am Ende blieben mit einem Abschlag von 1,22 Prozent auf 12.693,54 Punkte deutlichere Verluste übrig als im Dow. Als dritter US-Index im Bunde fiel der breiter gefasste S&P 500 um 0,57 Prozent auf 4123,34 Punkte.

Asien-Börsen geben zum Wochenauftakt nach Die asiatischen Märkte drehen zu Wochenauftakt ins Minus. Die angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, der anhaltende Lockdown in Shanghai und der Krieg in der Ukraine schüren bei den Anlegern Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum und eine mögliche Rezession. "Eine Reihe von Zinserhöhungen und eine aggressivere Kommunikation erfolgten vor dem Hintergrund eines Einbruchs der chinesischen und europäischen Wirtschaftstätigkeit, neuer Pläne für russische Energieverbote und eines anhaltenden Drucks von der Angebotsseite", schrieben die Analysten von Barclays. "Dies schafft die düstere Aussicht auf eine anhaltende Inflation, die die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinssätze trotz eines sich stark verlangsamenden Wachstums zu erhöhen."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.479 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1887 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Bitcoin fällt unter 34.000 US-Dollar - Wert seit Rekordhoch halbiert Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin gab ebenfalls deutlich nach und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei rund 33.390 US-Dollar. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Inzwischen hat sich Bitcoin seit seinem Rekordhoch wieder mehr als halbiert.

G7-Länder-Beschluss gibt Ölpreis Auftrieb Die Ölpreise sind am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,60 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 109,85 Dollar.

Die Rohölpreise bewegen sich seit Längerem auf hohem Niveau. Getrieben werden sie durch die anhaltend hohe Unsicherheit wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Russland ist einer der weltgrößten Erdölförderer und von vielen, vornehmlich westlichen Staaten mit scharfen Sanktionen belegt worden. Am Wochenende erklärten die G7-Länder, zu denen auch Deutschland gehört, über kurz oder lang kein russisches Erdöl mehr beziehen zu wollen. In der EU wird derzeit an einem entsprechenden Verbot gearbeitet, das jedoch in einzelnen Ländern auf Widerstand trifft. Belastung kommt am Ölmarkt aus China, da die Volksrepublik nach wie vor besonders strikt gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgeht. Wochenlange Ausgangssperren in Millionen-Metropolen sorgen für eine erhebliche Belastung der Binnenkonjunktur. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Ölnachfrager.